Три европейских страны захотели вмешаться в переговоры по Украине

«Известия»: ФРГ, Франция и Британия хотят участвовать в переговорах по Украине

Три европейские страны (Франция, ФРГ и Великобритания) хотят участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатической источник.

«Интересы Европы стремятся представлять не чиновники ЕС, а отдельные страны. В частности, в дискуссии могли бы принять участие Франция, Великобритания (как постоянные члены Совета Безопасности ООН) и Германия», — рассказал собеседник издания.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предрек скорое окончание специальной военной операции, но только если будет выполнено одно условие.