Туск назвал Польшу слишком сильной и заявил о желании России ее ослабить

Россия якобы хочет ослабить Польшу, потому что она слишком сильная. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Lidovky.cz.

«Россия хочет ослабить нас любой ценой, потому что Польша сегодня слишком сильна, чтобы атаковать ее напрямую», — сказал он.

По словам главы польского правительства, стратегия Москвы ясна, а ее цель — поссорить Польшу с Европой, Украиной и, прежде всего, поссорить поляков между собой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске. Дипломат предупредила, что Москва даст зеркальный ответ на действия Варшавы.