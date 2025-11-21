Мир
Туск назвал Польшу слишком сильной и заявил о желании России ее ослабить

Туск: Россия хочет ослабить Польшу, потому что она слишком сильная
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия якобы хочет ослабить Польшу, потому что она слишком сильная. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Lidovky.cz.

«Россия хочет ослабить нас любой ценой, потому что Польша сегодня слишком сильна, чтобы атаковать ее напрямую», — сказал он.

По словам главы польского правительства, стратегия Москвы ясна, а ее цель — поссорить Польшу с Европой, Украиной и, прежде всего, поссорить поляков между собой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске. Дипломат предупредила, что Москва даст зеркальный ответ на действия Варшавы.

