07:36, 21 ноября 2025Силовые структуры

У богородского маньяка появилась перспектива избежать тюрьмы

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Богородский маньяк, расправлявшийся в Подмосковье с нянями, будет обследоваться экспертами на предмет психического состояния здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Психологи и психиатры проведут ему экспертизу, по итогам которой оценят его вменяемость. Если медики диагностируют у него расстройство личности, то вместо колонии его отправят в психбольницу на лечение. Тем самым, у него появится перспектива избежать наказания.

Пока следователи установили, что на счету маньяка две жертвы. По версии правоохранительных органов, мужчина из Богородского искал девушек на сайтах объявлений, подбирая няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и там же жили, а через некоторое время пропадали. Сам он употреблял наркотики и подсадил на запрещенные вещества девятилетнего сына.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

