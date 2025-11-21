Силовые структуры
Учащегося в вузе для нефтяников российского студента задержали из-за статуса в Telegram

В Москве арестовали студента РГУ нефти и газа за флаг «Аль-Каиды» в Telegram
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал на 15 суток 19-летнего студента Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа из-за статуса в Telegram. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Молодого человека признали виновным по административной статье о пропаганде экстремистской символики.

В конце сентября сотрудники Центра «Э» обнаружили в статусе студента в Telegram смайлик в виде флага исламистской группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористические организации). Его задержали. Во время заседания учащийся вуза для нефтяников заявил, что свою вину не признает. Он рассказал, что его аккаунт был взломан, а когда доступ вернулся, он не поменял поставленный другими людьми статус, так как не знал значения флага.

Ранее в Челябинской области суд приговорил к шести годам колонии общего режима 42-летнего местного жителя за посты с призывами к совершению терактов.

