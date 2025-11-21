Участник СВО выжил на фронте и стал инвалидом после падения на тротуаре

В Татарстане участник специальной военной операции (СВО) получил инвалидность после падения на тротуаре. Об этом сообщает сетевое издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на органы прокуратуры.

Боец получил травму в Набережных Челнах в январе 2025 года. Приехал он в город в отпуск или был демобилизован, не уточняется. Солдат сломал ногу, ему была присвоена инвалидность второй группы.

Виновной в травмировании военнослужащего признали управляющую компанию. Суд обязал организацию выплатить материальный ущерб в 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области бабушка другого бойца СВО через суд отстояла свое право на получение выплат за внука. Для этого ей потребовалось представить в том числе фото- и видеоматериалы, которые приобщили к делу в качестве доказательств.