Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 21 ноября 2025Россия

Участник СВО выжил на фронте и стал инвалидом после падения на тротуаре

В Татарстане боец СВО сломал ногу при падении на тротуаре, став инвалидом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Татарстане участник специальной военной операции (СВО) получил инвалидность после падения на тротуаре. Об этом сообщает сетевое издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на органы прокуратуры.

Боец получил травму в Набережных Челнах в январе 2025 года. Приехал он в город в отпуск или был демобилизован, не уточняется. Солдат сломал ногу, ему была присвоена инвалидность второй группы.

Виновной в травмировании военнослужащего признали управляющую компанию. Суд обязал организацию выплатить материальный ущерб в 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области бабушка другого бойца СВО через суд отстояла свое право на получение выплат за внука. Для этого ей потребовалось представить в том числе фото- и видеоматериалы, которые приобщили к делу в качестве доказательств.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости