10:49, 21 ноября 2025

Ученики российской школы пожаловались на запрет ходить в туалет

В Иркутской области школьники пожаловались на запрет ходить в туалет
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученики одной из школ Иркутской области пожаловались на запрет ходить в туалет во время уроков. На проблему обратил внимание Babr Mash.

По словам школьников, им якобы разрешено посещать уборные только на переменах, но после звонка попасть туда сложно и многим приходится терпеть до конца занятий.

Директор образовательного учреждения Анастасия Аверченко заявила, что информация не соответствует действительности и учителя разрешают детям выходить с уроков при необходимости. По ее словам, в школе действует график дежурств педагогов, которые следят за порядком в уборных, и больших очередей на переменах нет.

По данным канала, инцидентом заинтересовалась прокуратура, проводится проверка. Также сообщается, что департамент образования региона направил в школу запрос.

Ранее ученики одной из школ в Екатеринбурге пожаловались на то, что в туалетах образовательного учреждения нет дверей. Родители назвали происходящее садизмом.

