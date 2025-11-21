Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:53, 21 ноября 2025Спорт

UFC отказался вести переговоры с Федором Емельяненко

Боец ММА Вадим Немков: UFC отказался вести переговоры с Федором Емельяненко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отказался вести переговоры о его контракте с Федором Емельяненко. Слова Немкова приводит ТАСС.

«Сначала мы зашли через несколько человек. Нам просто-напросто сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора», — вспомнил Немков.

Спортсмен добавил, что позднее команда решила общаться с UFC через менеджера. Таким образом диалог с организацией удалось наладить, однако там все равно отказались от любых контактов с Емельяненко и Немковым.

Немков является бойцом лиги Professional Fighting League (PFL). В последнем поединке, состоявшемся в январе 2025 года, россиянин досрочно победил американца Тимоти Джонсона. Немков успешно провел удушающий прием уже в первом раунде.

В активе 33-летнего Немкова 18 побед при двух поражениях в профессиональной карьере. Помимо PFL, он выступал в организациях Bellator и Rizin, в разное время считавшихся конкурентами UFC. В самом UFC, в данный момент считающимся сильнейшим промоушеном в мире, ни Немков, ни Емельяненко никогда не выступали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости