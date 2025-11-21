Украина признала наступление «разрушительной» зимы для страны

Стефанишина: Украину ждет разрушительная зима, несмотря на закупки СПГ из США

Украину ждет разрушительная, тяжелая зима, даже несмотря на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных штатов Америки, признала новый украинский посол в США Ольга Стефанишина. Пишет ТАСС со ссылкой на заявление Стефанишиной на международном женском саммите.

«Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ», — отметила Стефанишина.

«Нафтогаз Украины» подписал документ с греческой газовой компанией DEPA о поставке природного газа на Украину с декабря текущего года по март 2026 года. Американский газ будет идти из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию.

Кроме того, Польша ведет переговоры об импорте СПГ из США для поставок не только Украине, но и словакии.

