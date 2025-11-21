Бывший СССР
Украина признала наступление «разрушительной» зимы для страны

Стефанишина: Украину ждет разрушительная зима, несмотря на закупки СПГ из США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak / Global Look Press

Украину ждет разрушительная, тяжелая зима, даже несмотря на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных штатов Америки, признала новый украинский посол в США Ольга Стефанишина. Пишет ТАСС со ссылкой на заявление Стефанишиной на международном женском саммите.

«Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ», — отметила Стефанишина.

«Нафтогаз Украины» подписал документ с греческой газовой компанией DEPA о поставке природного газа на Украину с декабря текущего года по март 2026 года. Американский газ будет идти из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию.

Кроме того, Польша ведет переговоры об импорте СПГ из США для поставок не только Украине, но и словакии.

Ранее стало известно, что потребление Китаем российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре достигло исторического максимума.

