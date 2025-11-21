Умеров: На встрече с Дрисколлом обсуждали шаги урегулирования конфликта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны страны Рустем Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США Даниелом Дрисколлом. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, представители Киева и Вашингтона в ходе встречи обсуждали порядок следующих шагов по урегулированию конфликта на Украине. Умеров подчеркнул, что украинские делегаты «внимательно изучают каждое предложение» в мирном плане американского президента Дональда Трампа.

Секретарь СНБО добавил, что со стороны Украины в переговорах принимали участие в том числе глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

20 ноября стала известна цель визита Дрисколла в Киев. Сообщалось, что министр армии США был направлен на Украину для передачи мирного плана.