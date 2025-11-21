Бывший СССР
Умеров рассказал о своей роли в подготовке мирного плана США по Украине

Умеров подтвердил, что обсуждал мирный план Трампа во время поездки в США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров подтвердил, что обсуждал мирный план президента США Дональда Трампа во время поездки в США. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина не согласилась с этим планом и продолжает переговоры. По его словам, организовывал встречи и подготавливал диалог во время поездки в США. Он добавил, что не давал каких-либо оценок и ничего не согласовывал. Умеров заключил, что сейчас в Киеве идет работа с американской командой — Киев изучает предложения партнеров, «ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции».

Ранее Умеров вернулся на Украину. «Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец! Мы горевали. НАБУ — так же», — написал в соцсетях нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Документ включал положение, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве Украины.

