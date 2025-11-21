Центробанк сообщил об ускорении кредитования в России

ЦБ сообщил о трехкратном росте темпов кредитования экономики России в октябре

По итогам октября темпы роста кредитования российской экономики ускорились до 1,8 процента с 0,6 процента в сентябре, то есть в три раза. Об этом говорится в материале Банка России «Кредит экономике и денежная масса».

Соответственно, в годовом выражении прирост выдачи кредита составил 9,6 после 9,3 процента месяцем ранее. В качестве причин такой динамики называется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с начала лета и ускорившийся рост требований к организациям — 2,2 процента против 0,6 процента в сентябре.

Наибольший вклад в прирост рублевого корпоративного кредитования внесли долгосрочные кредиты, однако оживление было заметно и в краткосрочном сегменте. Розничное кредитование в месячном выражении выросло, но годовой темп прироста остался отрицательным.

Заметный рост продемонстрировали срочные рублевые депозиты населения, что может быть связано с повышением ставок в отдельных крупных банках из-за их пересмотра движения ключевой ставки.

Ускорение кредитования считается проинфляционным фактором. Накануне, 20 ноября, регулятор сообщил о новом росте инфляционных ожиданий, что также уменьшает вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ.