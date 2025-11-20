Экономика
16:38, 20 ноября 2025Экономика

Инфляционные ожидания россиян приблизились к уровням времен максимума ключевой ставки

Инфляционные ожидания россиян выросли в ноябре до 13,3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Инфляционные ожидания россиян выросли в ноябре до 13,3 процента с 12,6 процента в предыдущем месяце, оказавшись на максимальном с майских 13,4 процента уровнях, которые предшествовали началу снижения ключевой ставки с ее максимума. Данные со ссылкой на результаты опроса «инФОМ» приводит Центробанк.

Показатель, о котором идет речь, является одним из ключевых при принятии решений по поводу ставки. Начиная с 6 июня ЦБ четырежды снизил ее, доведя с 21 до нынешних 16,5 процента годовых.

Инфляционные ожидания в течение этих месяцев изменялись разнонаправленно, то подскакивая на фоне роста тарифов ЖКХ, то опять снижаясь. При этом ниже 12,6 процента их уровень не опускался.

В конце октября, говоря об инфляционных ожиданиях граждан, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что их уровень остается повышенным из-за ряда наслаивающихся друг на друга разовых факторов, включая повышение НДС, ситуацию с ценами на бензин и ожидания повышения утилизационного сбора на автомобили.

В ноябрьских данных обращает на себя внимание резкий — с 11,1 до 12,3 процента — рост инфляционных ожиданий у респондентов со сбережениями, в то время как у граждан, не имеющих накоплений, они даже немного снизились — с 13,8 до 13,7 процента. При этом оценка наблюдаемой инфляции у россиян со сбережениями осталась на прежнем уровне в 12,9 процента, а у участников опроса без сбережений выросла на 0,3 процентного пункта, до 15,4 процента.

