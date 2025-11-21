Экономика
05:09, 21 ноября 2025Экономика

В Африке сильно заинтересовались водкой из России

Посол Амбаров заявил, что в ЮАР прорабатывают пробные поставки водки из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российская водка вызывает большой интерес в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил посол РФ в стране Роман Амбаров в беседе с РИА Новости.

«В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним», — подчеркнул Амбаров.

По словам дипломата, организация пробных поставок алкогольного напитка прорабатывается.

Кроме того, он уточнил, что водка из России уже экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории.

Ранее стало известно, что производство водки в России сократилось в январе-октябре текущего года на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составив 60,76 миллиона декалитров.

