В Белом доме подтвердили отставку Келлога

Politico: Белый дом подтвердил новость об отставке Келлога

В Белом доме подтвердили информацию о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог уйдет в отставку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, подтвердил новость об уходе Келлога», — сказано в сообщении.

19 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог рассказал своим подчиненным о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода он назвал чувство «отстраненности» в переговорном процессе по Украине, так как инициатива фактически давно находится в руках другого спецпредставителя — Стива Уиткоффа.

После этого издание Telegraph сообщило, что Келлог принял решение об уходе в отставку в январе, поскольку счел, что слишком много людей в американской администрации занимается вопросом урегулирования украинского конфликта.