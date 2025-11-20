Мир
Названа причина ухода в отставку главного сторонника Украины в Белом доме

Telegraph: Келлог счел, что слишком много людей в США занимается темой Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог принял решение об уходе в отставку в январе, поскольку счел, что слишком много людей в американской администрации занимается вопросом урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

«Келлог пришел к выводу, что слишком много чиновников администрации работают над темой Украины», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, для Европы уход Келлога с поста станет «плохой новостью», а в США никто этому не удивится. Главный сторонник Украины в Белом доме часто отсутствовал на ключевых совещаниях по принятию решений и не поехал на Аляску в августе.

Пока нет понимания, кто заменит Кита Келлога на посту спецпосланника Трампа по Украине.

19 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог рассказал своим подчиненным о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода он назвал чувство «отстраненности» в переговорном процессе по Украине, так как инициатива фактически давно находится в руках другого спецпредставителя — Стива Уиткоффа.

