В Германии призвали Евросоюз предложить снятие санкций с России

Политик Вагенкнехт: Надо предложить снять санкции с РФ для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) должен предложить снятие санкций с России и возобновить отношения с Москвой. С таким заявлением выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня», — отметила политик.

Она также назвала «позором» то, что европейцы загнали себя в «дипломатическую изоляцию». Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадепфуль даже не был осведомлен о недавних переговорах по новому мирному плану по Украине.

Вместо того чтобы продолжать эту войну, которую Украине не победить, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны поддержать мирные переговоры, резюмировала Вагенкнехт.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает возможность поэтапно усилить санкции против России за пределами крупных пакетов. По ее мнению, это позволит действовать точечно, не дожидаясь одобрения пакетов.

До этого Каллас заявляла, что план Евросоюза по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева.

