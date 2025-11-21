Мир
14:35, 21 ноября 2025Мир

В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа нужна, но ей должна предшествовать работа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нужна, но ей должна предшествовать масштабная работа на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Встреча, безусловно, нужна, важна, но ей предшествует большая домашняя работа. На экспертном уровне», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, способна ли встреча президентов России и США придать импульс в деле устранения раздражителей и нормализации отношений.

Ранее Песков сообщил, что Россия официально не получала ни разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине, ни его возможные модификации.

