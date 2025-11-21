Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 21 ноября 2025Мир

В МИД раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

Мирошник: Западные страны смогут за три месяца завершить конфликт на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западные страны при желании могут завершить конфликт на Украине за три месяца. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, без внешней поддержки Киев будет вынужден сесть за стол переговоров.

«На собственных возможностях Киев дольше не протянет», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что в этом случае Киев будет вынужден начать переговоры о постконфликтном урегулировании. Кроме того, он добавил, что европейская элита заинтересована в продолжении противостояния, так как это позволяет выделять средства на создание европейской армии.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В Германии призвали Евросоюз предложить снятие санкций с России

    Россиянка описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь»

    Состояние западного военного комплекса назвали катастрофическим

    Ограничения ввели в двух российских аэропортах

    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика попросили пожизненное

    Разоблачен самый популярный медицинский миф

    В МИД раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

    SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

    Насильника поймали спустя 34 года после преступления благодаря его возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости