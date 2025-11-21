Бывший СССР
В Одессе произошел взрыв в военкомате

Нацполиция Украины: В военкомате Одессы произошел взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Одессы произошел взрыв. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины по Одесской области.

Отмечается, что на месте работают специалисты экстренных служб. Полицейские не рассказали о причинах взрыва и обстоятельствах произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на свои источники в Нацполиции, взрыв произошел в Пересыпском районе города. Утверждается, что его устроил один из насильно мобилизованных сотрудниками ТЦК горожан.

Ранее сообщалось, что Одесса попала под удар российских беспилотников «Герань» утром 15 ноября. При этом цели атак остались неизвестны.

