02:29, 21 ноября 2025Бывший СССР

В Раде заявили о стремлении Запада заставить Зеленского капитулировать

Безуглая: Запад давит на Зеленского по поводу капитуляции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Запад на фоне коррупционного скандала и текущего положения на поле боя давит на украинского лидера Владимира Зеленского по поводу капитуляции. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Сейчас сильное внешнее давление на Украину и Зеленского в частности по поводу капитуляции», — написала Безуглая.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. Как отметил политик, представители киевского режима «сидят на золотых горшках» и не думают о судьбе Украины и солдатах.

До этого в Верховной Раде заявили, что в партии «Слуга народа» Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича.

