01:52, 21 ноября 2025

В России началась акция «Елка желаний»

В Национальном центре «Россия» заявили о старте акции «Елка желаний»
Фото: Pixabay

В Национальном центре «Россия» в зале «Пространстве возможностей» состоялась встреча с Дедом Морозом, а затем была запущена всероссийская акция «Елка желаний», говорится на сайте НЦ «Россия».

Согласно публикации, Дед Мороз прибыл в Москву из своей резиденции, чтобы пообщаться с детьми, вручить им первые подарки и ответить на вопросы ребят о жизни в Великом Устюге и волшебных превращениях.

Во время разговора он заметил, что праздничное настроение в России способствует формированию, в частности, всероссийская акция «Елка желаний», которая уже несколько лет проводится в стране.

Ранее в Екатеринбурге исполнили мечту 16-летнего школьника, победившего онкологическое заболевание. В 2025 году Максим Губаев, у которого в возрасте четырех лет обнаружили опухоль головного мозга, принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В своей заявке он написал, что мечтает побывать на Алтае. Благотворительный фонд РМК исполнил желание подростка и оплатил поездку для него и его матери Татьяны.

