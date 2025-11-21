Россия
19:18, 21 ноября 2025

В России объяснили стремление Вашингтона к миру на Украине

Политолог Гуреев: США чувствуют, что проигрывают в противостоянии с Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Стремление США быстрее заключить мир на Украине вызвано тем, что Вашингтон проигрывает в противостоянии с Россией. Об этом заявил политолог Данила Гуреев, чьи слова приводит «Царьград».

«Мы сами видим, что американцы очень хотят как можно быстрейшего заключения мирных соглашений. Почему американцы торопятся? По двум причинам. Первая причина: американцы, как никто, чувствуют, что они в этой войне проигрывают», — сказал он.

Второй причиной, по мнению политолога, является внутренняя политика США. Президенту страны Дональду Трампу хочется получить «галочку» о завершении конфликта на Украине.

При этом, добавил Гуреев, Москве неприемлема спешка в угоду США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

