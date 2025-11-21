В России предложили маркировать шоколадные конфеты с низким содержанием какао

В ГД призвали ввести маркировку для шоколадных конфет с низким содержанием какао

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, речь идет о продукции, которая не соответствует традиционным стандартам, но позиционируется как «шоколадосодержащая» или аналогичным образом. В связи с этим он считает нужным использование для таких конфет «понятную для потребителя формулировку, такую как "не является шоколадом", визуально выделенную на упаковке». Кроме того, Чернышов предложил разработать рекомендации для торговых сетей по раздельному размещению на полках шоколадных изделий и продуктов с кондитерской глазурью или другими заменителями, чтобы исключить путаницу и дать покупателям возможность сделать осознанный выбор.

Ранее стало известно, что на фоне перебоев из-за непогоды и болезни деревьев какао-бобы в 2024 году стали самым подорожавшим в мире товаром — цены на него выросли почти в три раза. Не выдерживая таких темпов роста цен, мировые производители сладостей, на которых дополнительное давление оказывают требования в области устойчивого развития, занялись поиском альтернатив натуральным ингредиентам. В частности, производитель печенья Oreo инвестирует в стартап, работающий над выпуском искусственного «клеточного какао».

В ноябре 2025 года цены на какао стали снижаться в связи с ожиданиями хорошего урожая в Западной Африке.