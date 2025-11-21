Экономика
08:17, 21 ноября 2025

В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

Квартиру певицы Максаковой выставили на продажу в Москве за 200 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны оперной певицы Марины Максаковой (признана в РФ иноагентом). Недвижимость бывшей солистки Мариинского театра выставили на продажу в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Речь идет о квартире по индивидуальному проекту, из окон которой открывается вид на набережную и гостиницу «Украина». Новому владельцу за такое жилье предлагают заплатить 200 миллионов рублей. По словам экспертов, подобная недвижимость пользуется спросом у представителей элиты, поэтому столь высокая цена может быть оправдана.

Авторы публикации напомнили, что в 2021 году квартира подверглась краже. Тогда жилью певицы нанесли ущерб на 500 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс после отъезда из России в начале 2022 года открыто критиковала действия российских властей и занималась сбором денежных средств для Вооруженных сил Украины. Сейчас певица находится в розыске.

    Все новости