12:10, 21 ноября 2025Россия

В России сход сотни сторонников экстремистской организации сняли на видео

В Воронеже сход сотни сторонников экстремистской организации попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Вести Воронеж»

В Воронеже сход сотни сторонников экстремистской организации попал на видео. Об этом сообщает телекомпания «Вести Воронеж» в Telegram.

На кадрах видно толпу людей, пришедших под стены суда. 21 ноября там огласили приговор по делу «Свидетелей Иеговы» (включены в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ).

Известно, что один из фигурантов получил семь лет колонии, еще семь подсудимых — по шесть лет лишения свободы. Двое были осуждены условно.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор проповеднику той же организации. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы.

