В России задумались об отмене утильсбора для некоторых автомобилей

«Известия»: Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

Минэнерго России задумалось об отмене утильсбора для некоторых автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия».

Освободить от сбора планируют газомоторный транспорт. Такое предложение внесли в план реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах.

«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — пояснили в ведомстве.

Меру объясняют планом поддержать развитие транспорта на метане. Энергостратегия до 2050 года предполагает увеличение потребления метана в качестве моторного топлива в 13 раз.

Минпромторг перенес изменение системы уплаты утилизационного сбора на автомобили на 1 декабря 2025 года. Теперь его ставка будет формироваться на основании типа, объема и мощности двигателя.

В новой методике расчета впервые будет учитываться не только объем двигателя, но и его мощность. Она сильно ограничит ввоз в Россию автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил. Изначально правила должны были вступить в силу 1 ноября, но сроки решили подвинуть, чтобы уже заказанные и оплаченные машины успели приехать в Россию из-за границы, объяснил адвокат Егор Солнцев.