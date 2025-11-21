Россия
04:11, 21 ноября 2025

В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе

«Известия»: Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что нововведение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах.

Издание подчеркивает, что Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для этого вида транспорта хотя бы на определенный временной период.

Ранее глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что рассчитывать на скорое оживление продаж новых автомобилей на российском рынке не стоит, новый утильсбор еще продолжительное время будет оказывать негативное влияние на реализацию.

