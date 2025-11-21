Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 21 ноября 2025Россия

В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

В Пензенской области захотели полностью запретить вейпы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irene Miller / Shutterstock / Fotodom

В Пензенской области захотели полностью запретить продажу вейпов и курительных смесей. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На заседании правительства Пензенской области предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности», — написал чиновник.

Он поручил подготовить законопроект, а затем внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию в областное заксобрание. Планируется, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Законопроект подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    Солистка «Тату» рассказала о позоре на «Евровидении»

    Во Франции сделали заявление об участии в конфликте на Украине

    В школах российского региона несколько классов закрыли на карантин

    Польские депутаты огорчились из-за невозможности пить на работе

    Боец СВО с ранением записал обращение к властям со словами «мне сдохнуть теперь?»

    Зеленский позвонит в Вашингтон и обсудит мирный план США по Украине

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости