В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

В Пензенской области захотели полностью запретить вейпы

В Пензенской области захотели полностью запретить продажу вейпов и курительных смесей. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На заседании правительства Пензенской области предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности», — написал чиновник.

Он поручил подготовить законопроект, а затем внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию в областное заксобрание. Планируется, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Законопроект подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.