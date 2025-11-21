Мир
В США заявили о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Постпред Соединенных штатов Америки (США) при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности по украинской тематике заявил о том, что выход из «тупика» лежит исключительно в сфере дипломатии, и Россия с Украиной должны вести переговоры. Об этом пишет ТАСС.

Постпред подчеркнул, что обе страны должны согласиться на прекращение огня, чтобы этот конфликт был завершен не военным путем.

«Суть в том, что издержки для всех сторон были разрушительными, и настало время положить конец этой войне», — добавил Уолтц.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предрек скорое окончание специальной военной операции, но только если будет выполнено одно условие.

    Все новости