В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

Mirror: В Коннектикуте каннибала освободили из психбольницы на 50 лет раньше

В штате Коннектикут (США) досрочно освободили из психбольницы каннибала Тайри Смита, осужденного за убийство и употребление в пищу своей жертвы. Об этом сообщило издание Mirror.

В 2011 году Смит убил бездомного и съел его, запивая саке. В суде мужчина раскаялся и отмечал, что «был не в себе». В 2013 году его направили в психбольницу Уайтинга на 60 лет.

В 2025 году Совет по психиатрической безопасности штата условно-досрочно освободил Смита почти на 50 лет раньше срока. Поводом для этого решения стало заключение психиатра, отметившего, что зависимости осужденного находятся в ремиссии благодаря лечению.

«По словам директора, он — настоящая радость. Его считают опорой для других пациентов. Когда его состояние стабилизировалось, он стал по-настоящему успокаивающим для других пациентов», — отметил судебный психиатр Карен Тейтельбаум.

Ранее работавший в морге каннибал рассказал о появлении тяги к поеданию человеческой плоти.