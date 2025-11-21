Мир
01:46, 21 ноября 2025Мир

В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В штате Коннектикут (США) досрочно освободили из психбольницы каннибала Тайри Смита, осужденного за убийство и употребление в пищу своей жертвы. Об этом сообщило издание Mirror.

В 2011 году Смит убил бездомного и съел его, запивая саке. В суде мужчина раскаялся и отмечал, что «был не в себе». В 2013 году его направили в психбольницу Уайтинга на 60 лет.

В 2025 году Совет по психиатрической безопасности штата условно-досрочно освободил Смита почти на 50 лет раньше срока. Поводом для этого решения стало заключение психиатра, отметившего, что зависимости осужденного находятся в ремиссии благодаря лечению.

«По словам директора, он — настоящая радость. Его считают опорой для других пациентов. Когда его состояние стабилизировалось, он стал по-настоящему успокаивающим для других пациентов», — отметил судебный психиатр Карен Тейтельбаум.

Ранее работавший в морге каннибал рассказал о появлении тяги к поеданию человеческой плоти.

