В США назвали один шанс для Зеленского извлечь выгоду из коррупционного скандала

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс использовать скандал, передав часть власти команде, имеющей доверие в обществе. Об этом рассказал американский аналитик Адриан Каратницкий в статье для Politico.

По его словам, нанесенный Зеленскому ущерб от коррупционного скандала необратим. У президента Украины, рассказывает, Каратницкий, есть шанс для использования нынешнего кризиса. Он может направить Украину «по правильному пути».

«[Зеленский может] компенсировать снижение поддержки путем взаимодействия и передачи значительных полномочий команде, пользующейся доверием общества», — рассказал аналитик.

Ранее неназванные источники, сотрудничавшие с украинским президентом, намекнули в интервью Politico на то, что Зеленский не будет баллотироваться на второй срок. Причинами послужили коррупционный кризис на Украине и низкий уровень поддержки.