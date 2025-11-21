Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:54, 21 ноября 2025Россия

Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

В Иркутской области сошли с рельсов вагоны с углем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На станции Облепиха (Иркутская область) сошли с рельсов вагоны с углем, задерживаются два поезда. Об этом сообщила Восточно-Сибирская железная дорога в своем Telegram-канале.

«Произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз - уголь). На место происшествия направлены восстановительные поезда», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет. Уточняется, что из-за аварии задерживаются два поезда: ВладивостокМосква и Чита — Москва.

По информации Восточно-Сибирской железной дороги, задержка может составить до 2,5 часа.

Ранее стало известно, что в Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

    На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости