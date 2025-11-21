Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

В Иркутской области сошли с рельсов вагоны с углем

На станции Облепиха (Иркутская область) сошли с рельсов вагоны с углем, задерживаются два поезда. Об этом сообщила Восточно-Сибирская железная дорога в своем Telegram-канале.

«Произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз - уголь). На место происшествия направлены восстановительные поезда», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет. Уточняется, что из-за аварии задерживаются два поезда: Владивосток — Москва и Чита — Москва.

По информации Восточно-Сибирской железной дороги, задержка может составить до 2,5 часа.

Ранее стало известно, что в Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.