18:12, 21 ноября 2025Мир

Власти Сербии отреагировали на якобы участие Вучича в человеческом сафари

МИД Сербии: Вучич не участвовал в человеческом сафари
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич не участвовал в человеческом сафари. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава сербского МИД Марко Джурича.

«Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — почеркнул министр.

По его словам, подобные обвинения в адрес Вучича строятся на «голословных инсинуациях». Так Джурича прокомментировал сообщения западных СМИ о богатых иностранцах, которые в 1990-е годы во время осады Сараево платили некоторым сербам более 90 тысяч долларов за участие в «человеческих сафари» по отстрелу гражданских.

Ранее Вучич заявил, что Сербия чувствует поддержку со стороны России.

