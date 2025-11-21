Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 21 ноября 2025Россия

Во Франции раскритиковали Зеленского после его визита в Париж

Политолог Галактерос: Приезд Зеленского в Париж навредит интересам Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского и подписание контракта о поставке Киеву вооружений навредит интересам Франции. С таким заявлением выступила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала.

«Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась», — отметила эксперт.

В итоге именно французы должны будут платить за эти самолеты, посетовала она. Помимо обязательства оплачивать счета Киева, по мнению Галактерос, бедой для Парижа также становится превращение в таран антироссийской политики в Европе.

Как считает политолог, Париж становится «острием европейских антироссийских настроений». И это крайне вредит национальным интересам Франции, резюмировала она.

17 ноября Макрон и Владимир Зеленский подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Франции уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые Владимир Зеленский захотел купить у Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Овечкин сделал хет-три в матче НХЛ

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости