Во Франции раскритиковали Зеленского после его визита в Париж

Политолог Галактерос: Приезд Зеленского в Париж навредит интересам Франции

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского и подписание контракта о поставке Киеву вооружений навредит интересам Франции. С таким заявлением выступила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала.

«Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась», — отметила эксперт.

В итоге именно французы должны будут платить за эти самолеты, посетовала она. Помимо обязательства оплачивать счета Киева, по мнению Галактерос, бедой для Парижа также становится превращение в таран антироссийской политики в Европе.

Как считает политолог, Париж становится «острием европейских антироссийских настроений». И это крайне вредит национальным интересам Франции, резюмировала она.

17 ноября Макрон и Владимир Зеленский подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Франции уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые Владимир Зеленский захотел купить у Франции.