Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ близ Гуляйполя

Рожин: Оборона ВСУ пала в Зеленом Гае к востоку от Гуляйполя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пала в населенном пункте Зеленый Гай близ Гуляйполя. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал военблогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«С утра сообщают о падении обороны противника в поселке Зеленый Гай к востоку от Гуляйполя. Далее на днях зачистят Высокое», — написал Рожин.

По его словам, остатки подразделений украинских войск отступают к восточным окраинам Гуляйполя, а дороги в районе города находятся под контролем расчетов БПЛА Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что российские войска берут Гуляйполе в клещи. Как сообщал Telegram-канал «Военкоры русской весны», ВС России продвинулись у Ровнополья и Яблоково.

