Россия
18:46, 21 ноября 2025Россия

Военкор показал подарок для солдат из КНДР и высказался о «братушках из Средней Азии»

Военкор Стешин показал сувенир для бойцов из КНДР — флаг с автографами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Русский тарантасъ»

Военкор Дмитрий Стешин показал подарок для солдат из КНДР. Соответствующие снимок и видео он разместил в Telegram.

Речь идет о флаге КНДР с оставленными на нем автографами российских солдат. «Трогательный фронтовой сувенир для братьев», как назвал его журналист.

При этом «братушкам из Средней Азии» передать нечего, продолжил Стешин. В этой связи он вспомнил, что в последнее время в России был принят ряд новых антимигрантских мер, в частности, более строгие требования для получения медицинской помощи по полису ОМС. «Эти товарищи достали всех», — заключил военкор.

Ранее вопрос о помощи северокорейских бойцов в Курской области затронули в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва никогда не забудет той помощи, которую солдаты Корейской народной армии оказали на курской земле.

