Военный эксперт Ширяев: Украина будет согласна на мир к февралю 2026 года

Сторонники остановки боевых действий могут сформировать большинство в украинском общественном мнении к февралю 2026 года. Такой срок назвал военный обозреватель Валерий Ширяев в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube-канале «Редакция».

Он отметил, что пока количество сторонников продолжения вооруженной борьбы на Украине снижается, но не радикально. Однако в ближайшее время положение может измениться из-за стратегической ошибки Киева, заключающейся в отказе продлить договор с Россией на транзит газа в Европу, констатировал эксперт.

«Российский газ в их трубе "заложником" был. Он гарантировал, что Украина получит теплую зиму, что газ поступал и будет поступать, — сказал он. — И в этом смысле, как только газ исчез, то все». Ширяев добавил, что в случае продолжения системного нанесения российскими Вооруженными силами ударов по Украине холодная зима — это еще один аргумент для украинского общества, что нужно заканчивать с текущей войной.

В августе эксперт высказал мнение, что, продолжая наступление в Запорожской области, Россия может взять под свой контроль почти весь регион, без учета города Запорожье, к осени 2026 года.