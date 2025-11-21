Военный эксперт объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

Кнутов назвал назначение Медведева командующим группировкой «Юг» логичным

Назначение генерал-лейтенанта Сергея Медведева новым командующим Южной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России является логичным и закономерным. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Он напомнил, что Медведев прошел путь от начальника штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии до начальника штаба Южной группировки ВС России, пройдя все ступени. Кроме того, на предыдущей своей должности он руководил разработкой и подготовкой операций группировки, в том числе в Часовом Яре и Курахово.

«Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», — указал эксперт. Аналитик пояснил, что если поставить на этот пост кого-либо с другого направления, то «потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах». По мнению Кнутова, опыт Медведева позволит достичь поставленных перед ним целей.

Ранее стало известно, что новым командующим Южной группировкой войск ВС РФ назначен Сергей Медведев. До этого Южную группировку возглавлял генерал-лейтенант Александр Санчик, который теперь занимает должность заместителя министра обороны России.

