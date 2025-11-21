Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 21 ноября 2025Россия

Военный эксперт объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

Кнутов назвал назначение Медведева командующим группировкой «Юг» логичным
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Кремля / ТАСС

Назначение генерал-лейтенанта Сергея Медведева новым командующим Южной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России является логичным и закономерным. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Он напомнил, что Медведев прошел путь от начальника штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии до начальника штаба Южной группировки ВС России, пройдя все ступени. Кроме того, на предыдущей своей должности он руководил разработкой и подготовкой операций группировки, в том числе в Часовом Яре и Курахово.

«Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», — указал эксперт. Аналитик пояснил, что если поставить на этот пост кого-либо с другого направления, то «потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах». По мнению Кнутова, опыт Медведева позволит достичь поставленных перед ним целей.

Ранее стало известно, что новым командующим Южной группировкой войск ВС РФ назначен Сергей Медведев. До этого Южную группировку возглавлял генерал-лейтенант Александр Санчик, который теперь занимает должность заместителя министра обороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    В регионе России захотели ввести полный запрет вейпов

    В России предложили маркировать шоколадные конфеты с низким содержанием какао

    Невозмутимую реакцию курьера на взрыв его самоката в Москве сняли на видео

    ВС России на Днепре получат «плавучие» «Искандеры»

    Два бандита обокрали россиянку на сотни тысяч и изнасиловали ее

    Военный эксперт объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Образ Мелании Трамп на приеме арабского принца в Белом доме вызвал споры в сети

    Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

    Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости