06:53, 21 ноября 2025

Военный эксперт заявил о приближении конца СВО

Эксперт Кнутов: Путин решил судьбу Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп дали понять, что судьба украинского лидера Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводит Ura.ru.

«Уверенное продвижение русской армии и потеря Киевом одного за другим укрепрайонов, мирный план Трампа (...) — и это на фоне коррупционного скандала, все ниточки в котором ведут к Зеленскому (...) Путин на встрече с военными показал, что судьба Зеленского и всего конфликта предрешена» — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль Вооруженных сил (ВС) России.

