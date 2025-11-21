Мир
02:48, 21 ноября 2025Мир

ВС Британии решили помешать миссии российского судна «Янтарь»

Замминистра обороны Карнс: Британия помешаеют миссии российского судна «Янтарь»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс объявил перед британским парламентом, что за российским океанографическим судном «Янтарь» установят слежку. Его слова приводит РИА Новости.

До этого глава МО Британии Джон Хилли сказал, что «Янтарь» якобы заметили недалеко от внутренних вод королевства к северу от Шотландии. По его словам, к нему направили истребители и фрегат для наблюдения за судном.

«Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания», — подчеркнул Карнс.

Хилли ранее заявил, что «Янтарь» будто бы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов Военно-воздушных сил Британии.

