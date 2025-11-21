ВС России взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке

Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, ВС РФ уже отрезали украинские силы от логистических путей. Поэтому, сказал Кимаковский, ситуация будет разворачиваться так, как на красноармейско-димитровском направлении, когда российские войска охватывают город.

Ранее в городской черте Константиновки начались бои. «И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку.