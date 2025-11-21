Вскрыт пролежавший в земле 1,7 тысячи лет древнеримский саркофаг

В Венгрии вскрыли древний саркофаг, который пролежал в земле 1,7 тысячи лет

Венгерские археологи вскрыли нетронутый римский саркофаг, пролежавший под землей около 1,7 тысячи лет. Об этом сообщает AP News.

Специалисты Будапештского исторического музея открыли известняковый саркофаг и обнаружили внутри полностью сохранный скелет молодой женщины, остатки одежды, расшитой золотом, и многочисленные артефакты. Среди погребальных принадлежностей были два целых стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, украшения из янтаря и костяную шпильку для волос. Антропологическое исследование останков, как ожидается, позволит установить возраст, состояние здоровья женщины и узнать, кем она была. Исследователи также извлекли из саркофага слой земли, в котором рассчитывают найти украшения, принадлежавшие покойной.

«Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он оставался неповрежденным», — пояснила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш. Ученые отмечают, что находка исключительна своей сохранностью — каменная крышка была зафиксирована металлическими зажимами и расплавленным свинцом, что защитило саркофаг от расхитителей. Феньеш также отметила, что женщину похоронили с особой тщательностью, что свидетельствует о большой любви к ней со стороны родственников.

Раскопки проводились в Будапеште в районе Обуда, где в III веке нашей эры находилось поселение при лагере легионеров римской провинции Паннония. Помимо саркофага, археологи обнаружили римский акведук и восемь более простых захоронений.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.