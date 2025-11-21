Унесший жизни 14 человек взрыв самолета в аэропорту США попал на видео

Унесший жизни 14 человек взрыв самолета в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в США сняли очевидцы. Видео с места событий опубликовало Daily Mail.

По данным расследования Национального совета по безопасности на транспорте Соединенных Штатов (NTSB), пожар начался в левом двигателе воздушного судна. Он внезапно отделился от корпуса.

В это время борт разгонялся на взлетно-посадочной полосе. Он поднялся на несколько метров над землей и вскоре рухнул, преодолев ограждения аэродрома. На опубликованных кадрах горящий самолет оставил за собой огненный след, а затем подорвался.

Инцидент произошел 4 ноября в Луисвилле, штат Кентукки. На борту грузового транспорта находились три человека, они не выжили. Еще 11 человек во время авиакатастрофы лишились жизни на земле.