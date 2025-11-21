Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На это обратил внимание российский журналист Владимир Соловьев.

«Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — сыронизировал он.

Ранее стало известно, что окружение украинского лидера советует ему уволить главу своего офиса на фоне коррупционного скандала. Отмечается, что отставку Андрея Ермака также массово поддерживают депутаты Верховной Рады Украины.

