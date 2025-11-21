Зеленский обсудил с Вэнсом детали мирного плана США

Зеленский обсудил с вице-президентом США Вэнсом детали мирного плана Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским министром Сухопутных войск Дэном Дрисколлом детали мирного плана Вашингтона. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей предложения американской стороны для завершения войны», — говорится в публикации.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за предложение мирного плана и выразил готовность продолжать обсуждение его деталей в формате 24 на 7.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.