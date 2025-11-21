Бывший СССР
Зеленский предложил заменить главу Минюста

Зеленский предложил назначить главой Минюста депутата Маслова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить депутата от правящей партии «Слуга народа» Дениса Маслова новым министром юстиции Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

До этого Минюст возглавлял Герман Галущенко, однако его отправили в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича. Кандидатуру Маслова украинский лидер предложил на прошедшей встрече с фракцией «Слуги народа».

Ранее Железняк заявил, что план главы офиса президента Украины Андрея Ермака отомстить правящей партии «Слуга народа», заставив уволить ее главу Давида Арахамию, провалился.

