В партии Зеленского рассказали о неудавшейся мести Ермака

Нардеп Железняк: План Ермака уволить главу «Слуги народа» Арахамию провалился

План главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака отомстить правящей партии «Слуга народа», заставив уволить ее главу Давида Арахамию, провалился. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале по итогам встречи украинского лидера с парламентской фракцией.

«Наши источники сообщают, что план Ермака заставить фракцию сегодня уволить Давида Арахамию провалился. Он решил атаковать первый, но не получилось…» — написал депутат Верховной Рады.

Ранее Арахамия поставил условие украинскому лидеру, требуя уволить Ермака. «Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — выразил мнение нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Железняк выразил надежду, что парламентарии «Слуги народа» на встрече с президентом Украины все же «дожмут уже давно назревший вопрос».

Перед входом на встречу с Зеленским у членов его партии изъяли мобильные телефоны. Это возмутило одного из депутатов, который напомнил, что парламентарии присягали народу республики и не являются шпионами.