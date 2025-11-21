Зеленский описал ближайшие перспективы фразой «каждый час может изменить многое»

Зеленский заявил о том, что сейчас каждый час может изменить многое

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас каждый час может изменить многое. Об этом он написал в своем Telegram-канале после разговора с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

«Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое», — заявил он.

Зеленский также отметил, что результатом дипломатической работы Украины должен стать «достойный мир».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, как он утверждает, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска за Россией.