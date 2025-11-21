Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:17, 21 ноября 2025Путешествия

Женщина попыталась улететь на самолете с приклеенными к телу наркотиками и попалась

Полиция задержала в аэропорту Испании женщину с приклеенными к телу наркотиками
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Женщина попыталась улететь из Европы на самолете с наркотиками и попалась полиции. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в аэропорту Пальмы на острове Майорка, Испания. Во время прохождения осмотра рамка металлодетектора сработала на 20-летней пассажирке. Сотрудники транспортной полиции попросили ее сдать вещи и снова пройти осмотр, но та отказалась, заявив, что опаздывает на рейс.

Материалы по теме:
Амстердам решил избавиться от имиджа города грехов. И для этого собирается строить «мегабордель»
Амстердам решил избавиться от имиджа города грехов. И для этого собирается строить «мегабордель»
16 ноября 2025
«Спокойной ночи, Золушка!» Как проститутки опаивают мужчин-туристов ради наживы и заставляют их слизывать наркотики с груди?
«Спокойной ночи, Золушка!» Как проститутки опаивают мужчин-туристов ради наживы и заставляют их слизывать наркотики с груди?
28 октября 2025

Офицеры задержали путешественницу и в отделе обнаружили на ее теле приклеенные пакеты с наркотиком «Туси». Общий вес запрещенных веществ составил 77,5 грамма. Расследование по делу продолжается.

Ранее россиянин под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в Индии. Молодая девушка из России прилетела на отдых вместе с мамой и в первый же день обратила внимание, что кто-то за ней наблюдает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Стало известно о главном запросе живущих в городах россиян

    Путин назвал неизбежным повторение ситуации в Купянске на других участках фронта

    Путин согласился с предложениями Трампа по Украине

    В США решили избавиться от дома известного певца

    Россияне придумали роботов для сбора ягод

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

    На Западе озадачились масштабами украинской коррупции

    Путин объяснил паузу в контактах с США

    Артемий Лебедев призвал не открывать границу с европейской страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости