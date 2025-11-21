Женщина попыталась улететь на самолете с приклеенными к телу наркотиками и попалась

Женщина попыталась улететь из Европы на самолете с наркотиками и попалась полиции. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в аэропорту Пальмы на острове Майорка, Испания. Во время прохождения осмотра рамка металлодетектора сработала на 20-летней пассажирке. Сотрудники транспортной полиции попросили ее сдать вещи и снова пройти осмотр, но та отказалась, заявив, что опаздывает на рейс.

Офицеры задержали путешественницу и в отделе обнаружили на ее теле приклеенные пакеты с наркотиком «Туси». Общий вес запрещенных веществ составил 77,5 грамма. Расследование по делу продолжается.

