Из жизни
07:00, 21 ноября 2025Из жизни

Женщина приказала бойфренду расправиться с ее дочерью из-за наследства

В Бразилии женщина организовала убийство дочери из-за денег
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Olivia Harris / Reuters

В Бразилии 24-летняя Аллани Раяне Сантос стала жертвой жадности собственной матери. Об этом пишет Need To Know.

Сантос нашли 17 ноября. Ее руки были связаны, а на теле остались следы ударов мотыгой и ножом. Записи с камер видеонаблюдения привели полицейских к ее убийце — мужчине, который состоял в отношениях с матерью девушки. Он признался, что расправиться с Сантос ему приказала именно она.

Оказалось, что не так давно не стало деда Сантос — отца подозреваемой женщины. Он оставил им в наследство три дома и крупную сумму денег. Предполагаемая преступница испугалась, что дочь заберет все себе, и организовала жестокую расправу, подослав к ней вооруженного бойфренда.

Мужчина ворвался в дом Сантос, привязал ее к стулу в спальне и стал пытать. Так он думал заставить ее отказаться от наследства. Девушка не согласилась на его условия, и он ее смертельно ранил. После совершения преступления пара планировала сбежать в другой штат, однако их поймали на следующий день.

Известно, что Сантос не была близка с дочерью и часто ссорилась с ней из-за денег.

Ранее сообщалось, что в Бразилии врача обвинили в том, что она организовала расправу над знакомой ради опеки над ее дочерью. Преступница была давно известна полиции своим маниакальным желанием завести детей.

